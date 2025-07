Una pedalata solidale attorno al Lago di Comabbio per Woodinstock

L’iniziativa adatta a tutti promossa con ParkinsOnMove e CicloVarese per domenica 20 luglio introduce alla 12 ore no stop di musica live del Buscadero day

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017, WoodInStock ripropone la pedalata solidale intorno al lago di Comabbio.

L’appuntamento è per la mattinata di domenica 20 luglio 2025, nell’ultima giornata del festival musicale: il Buscadero day, con 12 ore di musica live “no stop” da mezzogiorno a mezzanotte.

Grazie alla collaborazione con ParkinsOnMove e CicloVarese il programma della biciclettata parte alle ore 9 alla struttura del Parco Berrini di Ternate con il ritrovo per le iscrizioni e la distribuzione dei gadget (per offerte libere a partire da 10 euro).

La partenza della biciclettata è poi libera, dalle ore 10, per il giro del lago di Comabbio lungo la pista Ciclopedonale – circa 12 chilometri, su un percorso adatto a tutti, famiglie incluse.

Nessun traguardo da tagliare all’arrivo al parco Berrini, che è libero come la partenza. “Non è una competizione e non ci saranno premi – precisano i promotori – il tracciato è percorribile liberamente ma registrarsi e donare dà pieno significato solidale alla partecipazione”.

C’è la possibilità di noleggiare le biciclette in loco, su prenotazione al numero 340 5040368 – Bike Rent Italy , Hotel Miralago.

Da mezzogiorno ci sarà la possibilità di pranzare dopo le 12 presso la struttura climatizzata e di partecipare ai concerti del Buscadero Day. QUI tutto il programma.