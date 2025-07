Woodinstock e Buscadero Day 2025: al Parco Berrini la buona musica che fa bene

«Ci piace far succedere sorprese, e anche quest’anno ce ne saranno» dice Andrea Parodi, tra gli organizzatori del Buscadero Day, fianco a fianco con Alessandro Gusmini, del team di Woodinstock.

Ci saranno sorprese, ma già il line up e la proposta del doppio festival – dal 18 al 20 luglio al Parco Berrini – è ricchissimo e da scoprire.

Il festival WoodinStock torna anche nel 2025 con la sua doppia anima solidale e musicale, confermando per il quinto anno consecutivo la collaborazione con il Buscadero Day, la grande festa degli amici della rivista Buscadero, riferimento per il rock, il country, il blues, il folk, tutta la musica americana.

Dal 18 al 20 luglio, a Ternate, sulle sponde del lago di Comabbio, si alterneranno artisti internazionali e italiani, iniziative green, incontri culturali e momenti dedicati alla solidarietà.

Un evento che è una «terapia per i tremori dell’anima», come lo definisce Alessandro Gusmini, promotore del festival e presidente dell’associazione WoodinStock, impegnata da anni nella lotta al Parkinson. Impegno solidale e voglia di far star bene le persone qui vanno di pari passo.

Una festa che fa bene al cuore

«La nostra associazione nasce con l’idea di affrontare il Parkinson attingendo a forme di libertà e piacere, come la fruizione della musica» racconta Gusmini. «Il festival è la terapia per i tremori dell’anima. E anche la forza del Buscadero Day è toccare il cuore delle persone».

Nei suoi anni di attività, WoodinStock ha raccolto oltre 74mila euro, destinati a progetti di sensibilizzazione e assistenza. Ma il valore dell’evento non si misura solo nei numeri: coinvolge infatti decine di giovani volontari, offrendo loro un’occasione per crescere nel segno dell’impegno e della passione per il bene comune.

Un festival sostenibile e aperto alla cultura

Anche quest’anno saranno presenti e saranno sostenute le associazioni SOS dei Laghi e Aspi, con una particolare attenzione rivolta ad Aspi Varese.

Accanto alla musica, infatti, il festival propone una serie di iniziative collaterali che rafforzano il legame con il territorio e la sua comunità. Torna il “Riciclatory” di Legambiente, mentre domenica si pedalerà intorno al lago di Comabbio in occasione della pedalata solidale, con possibilità di noleggio biciclette.

Tre giorni, tre palchi

Già dalla presentazione del festival, negli spazi di Carù a Gallarate (nel ricordo di Paolo Carù, scomparso un anno fa), si capisce che è anche un reunion tra amici, gente che negli anni intorno alla musica ha costruito legami che arrivano all’altra sponda dell’oceano. E così la conferenza stampa viene impreziosita anche dalla comparsa del cantautore americano Jono Manson, a suonare un paio di pezzi live.

Ma torniamo al doppio festival.

Venerdì 18 luglio si parte con Pino Scotto, Dr. Feelgood (di Virgin Radio) and the Black Billies, Dedog, Joe Valeriano e tanti altri

Sabato 19 salirà sul palco la Treves Blues Band, introdotta nel pomeriggio e a inizio serata da altre band come Senzamamu, insieme a Mamababa, Stranger Fruit, Al Cash Project e Canto della periferia.

Domenica 20 sarà la volta del Buscadero Day

Grande novità dell’edizione 2025 è l’ingresso di Antonio Colombo, noto gallerista milanese, che “firma” uno dei tre palchi del festival: il Colombo Gallery Stage, uno spazio climatizzato dedicato all’arte e agli incontri, che ospiterà anche momenti di riflessione e dialogo con il pubblico.l festival prevede tre palchi attivi dal mattino alla notte, con un programma che mescola nomi storici e nuove proposte.

Sul palco principale si arriverà a sera con gli ospiti principali: apertura con la Session Americana, poi gli Uncle Lucius, la band texana autrice della canzone scelta come sigla della serie Yellowstone, che aveva annunciato lo scioglimento ma ha deciso di tornare sulle scene proprio dopo il successo del brano.

E poi i bergamaschi Luf, l’inarrestabile rocker Massimo Priviero (nella foto del Buscadero Day 2024, in aperturra), Brian Mitchell, i Mandolin Brothers, la “Buscadero Rolling Thunder” e lo stesso Andrea Parodi con i Borderlobo.

Tre giorni da non perdere, capaci di coinvolgere più generazioni, su generi musicali diversi e contemporaneamente con una proposta molto caratterizzata.