Torna la processione del Corpus Domini a Varese

Domenica 19 giugno torna la tradizionale e solenne processione cittadina del Corpus Domini a Varese, che vede la partecipazione di fedeli e autorità e si snoda da Biumo Inferiore alla Basilica. Quest’anno sarà preseduta dal novello Sacerdote don Mauro Ambrosetti.

MOMENTI DI RIFLESSIONE GIOVEDì, PROCESSIONE SOLENNE DOMENICA

Giovedì 16 giugno, per il Corpus Domini nelle chiese della comunità sant’Antonio abate, sono previsti momenti di Adorazione: a san Giuseppe dalle 7.30 alle 17.30, a Bosto dalle 9 alle 10 e alla Brunella dalle 9.30 alle 10.30. La celebrazione solenne sarà, invece, alle 21 nella Basilica di San Vittore.

Domenica 19 giugno alle 20.30 il ritrovo sarà a Biumo Inferiore per la preghiera, seguita dalla processione verso la Basilica. Alle 21, dopo il momento di preghiera nella Chiesa dei ss. Pietro e Paolo prenderà il via la processione che attraverserà il centro cittadino da piazza XXVI maggio fino a piazza San Vittore, guidata da don Mauro Ambrosetti, ordinato sacerdote lo scorso 11 giugno.

Il corteo sarà aperto dai bambini che in questo anno hanno ricevuto o riceveranno la prima comunione e che potranno indossare i loro abiti bianchi e i ministranti con il loro abito liturgico. Ad accompagnarli saranno i loro genitori e catechisti. Seguiranno poi sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, ordini cavallereschi, famiglie, ministri straordinari della comunione, movimenti, associazioni e tutti i fedeli della città.

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà direttamente in Basilica. «Invito tutti – dice il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti – a partecipare alla processione eucaristica del Corpus Domini, segno di fede nella presenza del Signore e di speranza per affrontare con fiducia e determinazione le grandi sfide del tempo presente».