Torna “Mariangela con noi”: ciclismo e solidarietà a Somma Lombardo

Dopo due anni di stop a causa del Covid, torna domenica 26 giugno l’appuntamento a Somma Lombardo con lo sport e la solidarietà grazie alla dodicesima edizione del trofeo “Mariangela con noi”, dedicato alla memoria di Mariangela Pezzotta: gara di handbike valevole come Campionato Italiano di Società su di un percorso disegnato e collaudato dal campione paraolimpico Paolo Cecchetto.

«Una gara nazionale che ha dato grande lustro alla nostra città con la partecipazione di atleti di caratura internazionale nelle ultime edizioni. Quest’anno – spiega il presidente Velo Club Somma Lombardo, Silvio Pezzotta – abbiamo voluto coniugare due eventi, uno dedicato agli atleti disabili e uno ai giovanissimi il 27° Trofeo Lions Club Sesto Somma, per rilanciare un messaggio che ci sta molto a cuore. Siamo tutti uguali, ognuno con le proprie specificità. Lo sport è la chiave per superare le difficoltà incontrate nella vita di tutti i giorni come dimostrano questi incredibili atleti di handbike che hanno una forza di volontà e una caparbietà incredibili. Siamo lieti con il nostro gruppo sportivo di sostenere una squadra di handbike e di aver costituito un centro di formazione, per far provare agli atleti disabili queste speciali biciclette e avvicinandoli così a questa attività meravigliosa».

Nel pomeriggio spazio ai giovanissimi con il 27° Trofeo Lions Club Sesto Somma con ritrovo in Piazza Mercato (Via Giusti) e partenza alle ore 15 con percorso via Giusti, via Magenta, via Curtatone, via Goito, via Giusti.

Iscrizioni alla gara di handbike online sul sito della FCI www.federciclismo.it, email: veloclubsommeseasd@libero.it

Iscrizioni per la gara dei giovanissimi alla mail veloclubsommeseasd@libero.it