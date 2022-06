Torna il presidio delle donne in nero per la pace a Varese

Riprendono venerdì 10 nella consueta posizione di corso Matteotti angolo piazza Monte Grappa alle 18, per la prima volta dopo la pandemia

Tornano, dopo lo stop per le restrizioni Covid, i presidi delle donne in nero per la pace a Varese.

Domani, venerdì 10 giugno, riprendono nella consueta posizione di corso Matteotti angolo piazza Monte Grappa alle 18, per la prima volta dopo la pandemia.

«Un presidio che non potrà più contare sull’importante presenza di due colonne del gruppo, scomparse proprio in questo periodo – spiegano dal gruppo – Margherita Conte e Gabriella Sberviglieri, quest’ultima tra le fondatrici, all’epoca della prima guerra del golfo».

La ripresa sarà connotata anche dalla presenza degli uomini: «Come avviene già per donne in nero di Belgrado che abbiamo conosciuto a Srebrenica. Attendiamo perciò tutti coloro che ripudiano la guerra».

Dopo il primo presidio di ripresa, l’appuntamento avrà cadenza quindicinale.