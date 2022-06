Un giallo per bambini e tanta voglia di Estate

Carissimi lettori, l’estate è alle porte e non posso ignorarne i richiami. Ecco allora un libro che ci porta verso la nuova stagione e un’avventura intrigante che mi chiama quasi per nome!

È estate, Cincia!

Il primo è un albo illustrato. Giuditta Campello ci catapulta nella stagione che amiamo di più: l’estate! Ma non siamo ancora in estate, direte voi. Vero, ma con la fine delle scuole a me viene in mente l’estate. A voi no?

“È estate, Cincia!”, illustrato da Arianna Cicciò, ci accompagna nel bosco, dove finalmente i fiori sono diventati frutti e gli animali sono felici tanto da organizzare un picnic!

Cincia prepara tutto con cura ma gli altri animali sono andati allo stagno a rinfrescarsi e… si sono dimenticati di lei che li aspetta da molto tempo, ormai ed è troppo tardi per fare il picnic.

Ma ecco che arrivano le lucciole a rischiarare la notte e a far cominciare la festa!

di Giuditta Campello

Edizioni EL editore – 13,50 €

Il caso del libraio misterioso

Il secondo libro è una prima lettura, un mistery per la precisione.

Edito da Nord Sud di Blanch e Labari, per la collana I cercatracce oggi c’è “Il caso del libraio misterioso” (capite che mi sentivo tirata in causa).

Tina e Max hanno aperto un’agenzia investigativa. Stavolta devono risolvere un mistero che avvolge un libraio dal pessimo carattere!