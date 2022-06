Chi vuole un cat-orcio? L’ironia per trovare casa a Susannah, micia senza orecchie

Estate tempo di cucciolate. Belli, arruffati, morbidosi, “pucciosi” e tenerissimi, le nostre bacheche sono invase da gattini uno più soffice e adorabile dell’altro. Ma non sono solo loro a cercare casa: spesso in cerca di affetto e di un umano che si prenda cura di lui ci sono anche i gatti anziani. Lo sanno bene a Dimensione Animale Luino ODV, l’associazione che si occupa da anni di cani e gatti senza un tetto dove stare.

Decisamente simpatica e meritevole di plauso la loro trovata “pubblicitaria” per Susannah, gattina malconcia e diversamente giovane bisognosa più che mai di qualcuno che se ne prenda cura. L’annuncio riprende le pubblicità della nota marca di arredamento svedese, anche se in questo caso al prodotto sembrano mancare dei pezzi, tipo le orecchie. Ma di sicuro non un cuore grande pronto ad affezionarsi all’umano che vorrà prenderla con sé.

Si precisa che Susannah, quando munita di collare elisabettiano, può fungere da tavolino lavaposate.

Per info su Susannah:

Tel ​​339 743 5306

daluino@gmail.com

https://www.facebook.com/dimensioneanimaleluino