Weekend in movimento a Oggiona S. Stefano con la Festa dello Sport

Conto alla rovescia per la XIV Edizione della Festa dello sport 2022 che si svolgerà negli impianti sportivi comunali di Oggiona S. Stefano nei giorni 11 e 12 giugno, organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Il 10 giugno sui si terrà un incontro informativo intitolato “Lo sport fa bene alla salute”. Relatori il medico fisiatra Tommaso Sieri e il medico dello sport Serena Martegani, oltre a testimonianze di sport inclusivo presentate da Ckoss Polihandy.

Grande coinvolgimento della Associazioni Sportive del territorio che parteciperanno con dimostrazioni di varie discipline nei giorni di sabato e domenica 11 e 12 Giugno 2022 dando la possibilità di cimentarsi nei vari sport proposti tra cui basket, golf, tiro con l’arco, karate, judo, tennis, boxe, calcio, ciclismo, Bmx e Mtb, arrampicata in parete, con particolare attenzione anche ai più piccini con percorso psicomotorio, avviamento al calcio e yoga per bimbi.

Il sabato, oltre alle varie discipline sportive , sarà la volta della Summer Run, la corsa più colorata dell’estate organizzata dai giovani dell’associazione CAOS 2 Compagnia Attiva Oggiona Santo Stefano.

Grande attesa alla domenica per una prova di Judo con il sindaco Franco Ghiringhelli che si offrirà a una breve dimostrazione.

Domenica mattina ci sarà la camminata è intitolata “Camminata delle associazioni”. Sarà possibile percorrere in compagnia un itinerario ad anello di circa 6 km nella natura del nostro territorio.

IL PROGRAMMA:

Sabato 11 Giugno

Dalle ore 14:00 fino a chiusura festa ARRAMPICATA con istruttori federali

Ore 14:00 KARATE con CKO55 POLIHANDY

Ore 14:30 TAI CHIr CHIVAN con DISCIPLINE TAGISTE

Dalle ore 14:30 BASKET – MINIBASKET con ASD BASKET CASSANO MAGNAGO

Ore 15:30 Percorso di Avviamento al CALCIO con ORANGE

Ore 16:00 YOGA BIMBr

Ore 16:30 Torneo Calcio Triangolare pro Ucraina organizzato da ORANGE – FOOTBALL SEVEN

Ore 15:30 partenza Corsa “SUMMER RUN” organizzata da CA052

Ore 18:00 BOX con ASD GYMNASTUM BOXING, CLUB

Domenica 12 Giugno

Ore 09:00 camminata nel verde del nostro territorio “CAMMINATA DELLE ASSOCIAZIONI

Dalle ore 09:09 per tutto il giorno ARRAMPICATA con istruttori federali: GOLF e CICLISMO

Ore 09:45

KARATE con CKOSS POLTHANDY

Ore 10:00 – 12:00 Percorso psico motorio per i piccoli, coltiviamo lo sport fin da piccoli per

crescere in salute “IL PAESE DEL BAMBINE

Ore 10:00 – 12:09 TIRO CON L’ARCO con istruttore federale

Ore 10:30 Partita CALCIO ORANGE di commemorazione “AMICI DEL BEPPE” presso campo

Football Seven

Ore 11:30 JUDO CON IL SINDACO

URBAN ARENA JUDO GALLARATE

Dalle ore 14.30 Prova di TIRO CON L’ARCO con istruttore federale

Ore 14:30 TORNEO BURRACO – MOVIMENTO TERZA ETA’ S STEFANO

presso ORANGE FEST aI RIFUGIO CARABELUT

Ore 15:00 BASKET – MINI BASKET con ASD BASKET CASSANO MAGNAGO

Ore 16:30 Esibizione PATTINAGGIO SU GHIACCIO presso Palaghiaccio ICE EMOTION

Ore 17:00 fino alle ore 18:09. Possibilità di prova di pattinaggio su ghiaccio e per i più piccoli

possibilità di pattinare con Anna ed Olaf.

Ore 17:30 KARATE con CKOSS POLYHANDY

Ore 18:00 BOX con ASD GYMNA STUM BOXING CLUB

Ore 18:30 PARTITA di CALCIO DELL’AMICIZIA