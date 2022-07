Bianchi (Lega): “Grazie a nostro odg agenti in strada e rilascio passaporti Municipi”

«Porta la mia firma la proposta contenuta in un ordine del giorno alla Camera in cui si raccomanda al Governo di mettere in campo opportune iniziative per permettere che gli uffici anagrafe dei Comuni siano competenti in via principale ed esclusiva al rilascio del passaporto. Questo permetterebbe alle Questure di avere più risorse umane da dedicare a pattugliamenti e a sicurezza urbana. Con l’intensificarsi dei rapporti transnazionali, il possesso del passaporto si rende sempre più necessario per un numero crescente di cittadini sia per ragioni legate a spostamenti di interesse turistico che per motivi di lavoro e, in questo secondo caso, la farraginosità e la lentezza delle procedure di rilascio dei passaporti, oltre che costituire un disservizio, può penalizzare anche professionisti e imprese. La prassi mostra come, nonostante la previsione di un termine, le tempistiche per l’ottenimento del passaporto attraverso richiesta alle questure siano ancora molto lunghe e nonostante gli sforzi delle Questure, l’endemica carenza di organico che affligge la polizia non permette di velocizzare i servizi passaporti, a meno che non si privino ulteriormente di personale i servizi di pattugliamento. Inoltre, da tempo la polizia di Stato, tramite i propri organi di rappresentanza sindacale, chiede di poter rinunciare ad effettuare il servizio passaporti per dedicarsi ancora più efficacemente alle attività di prevenzione dei reati. Allo stato attuale molti uffici anagrafe dei Comuni sono già in possesso degli strumenti tecnologici e del know how per l’identificazione del cittadino, per la raccolta dei dati necessari all’emissione della carta d’identità, per l’acquisizione delle impronte digitali e della fotografia del viso e per l’incasso del pagamento per il servizio di emissione; tali procedure sono utilizzabili anche per l’emissione del passaporto. Assegnare in via principale ed esclusiva il servizio di rilascio del passaporto ai comuni potrebbe ovviare agli attuali ritardi della procedura. Sono, quindi, molto soddisfatto perché nonostante l’imminente periodo elettorale, il Governo prende in esame e sostiene questa proposta di buonsenso che sicuramente porteremo nel dibattito propedeutico alle prossime elezioni ma soprattutto con il nuovo Governo a guida centrodestra attueremo questo intendimento che snellisce le procedure e porta più agenti sulle strade a costo zero».

Così in una nota il deputato di Varese della Lega Matteo Bianchi.