Busto Arsizio è pronta ad accendere una settimana di sport nelle piazze del centro

Busto Arsizio Sport sta arrivando e c’è ancora la possibilità di iscriversi ai tornei di calcetto, basket 3vs3 e beach volley. La sette giorni di sport nelle piazze di Busto Arsizio prenderà il via l’11 luglio e durerà fino al 17.

Gli organizzatori Vanessa Giani, Giuditta Lualdi, Filippo Lualdi, Massimo Stella e Margherita Grella sono contenti della risposta (250 atleti iscritti ai vari tornei) ma ora chiedono ai cittadini di circondare di affetto le squadre che si contenderanno i trofei: «Lo sport nelle piazze vuole centrare diversi obiettivi, non solo quello benefico di aiutare la pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio, ma anche quello sociale di riportare i giovani ad appropriarsi della loro città in modo sano, divertente e salutare» – spiega Vanessa Giani.

Il torneo di calcetto animerà piazza San Giovanni, quello di basket sarà in piazza Santa Maria e quello di beach volley (che era previsto in piazza Vittorio Emanuele, ndr) si svolgerà nell’area delle piscine Manara. Le partite si svolgeranno nei giorni feriali dalle 18 alle 23 mentre il gran finale di sabato e domenica vedrà sfidarsi i ragazzi dalle 10 alle 23. Domenica ci saranno le premiazioni.

L’occasione sarà anche quella di promuovere lo sport e la cultura dello sport – come ha sottolineato oggi l’assessore alla partita Maurizio Artusa – attraverso alcuni atleti che hanno dato la loro disponibilità a chiacchierare con gli organizzatori ogni sera dalle 21 alle 22 sul sagrato di piazza San Giovanni dove è stato allestito uno spazio con schermi.

Lunedì l’appuntamento sarà con il ginnasta bustocco Ludovico Edalli che racconterà come dalla piccola palestra della Pro Patria ginnastica è arrivato alle Olimpiadi, martedì sarà il turno del cestista Tommaso Marino (fresco di rinnovo con i Knights Legnano) che parlerà del suo progetto di portare il basket in Africa, mercoledì ci sarà l’atleta non vedente Daniele Cassioli (sci nautico) con i suoi progetti a favore dello sport per disabili, giovedì parlerà Nadja Aqdeir che racconterà della sua battaglia per ottenere la cittadinanza italiana (nazionale italiana sui 600 siepi), venerdì chiuderà il giavellottista non udente Matteo Masetti.

La settimana sarà caratterizzata anche da uno spettacolo dell’artista Valentina Tafferini che si esibirà giovedì sera in piazza Santa Maria con uno spettacolo col fuoco e la B-Crew della palestra Bfit di Legnano che animerà la serata delle premiazioni. I Bustorm, la squadra di football americano di Busto, promuoverà le attività durante tutta la settimana.

Iscriversi con una propria squadra è ancora possibile sul sito www.bustoarsiziosport.it.