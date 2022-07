A Capolago il corso di disostruzione pediatrica

Venerdi 08 luglio, alle 20.45 presso l’oratorio di Capolago (Via del Gaggio 2) si terrà un corso di disostruzione pediatrica organizzato dalla Croce rossa italiana.

L’evento è a ingresso libero, e saranno raccolti fondi da devolvere alla “Casa del Giocattolo solidale” per il progetto campo estivo gratuito per i bambini delle famiglie più in difficoltà. Il parcheggio è presso la scuola Elementare Francesco Baracca di Capolago, in via del Gaggio 9. Evento patrocinato dal comune di Varese.