Castellanza: tutti promossi all’ITE-AFM “E. Fermi”, eccellenti risultati all’Esame di Stato

Da ormai quarant’anni l’Istituto “E. Fermi” è un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda la formazione di giovani studenti.

Con il suo corso storico, l’Istituto Tecnico Economico – Amministrazione Finanza e Marketing ha spesso dato vita ad iniziative importanti come “Aziende in Cattedra” e permesso ai propri alunni di partecipare ad esperienze formative quali “La mia impresa, il mio futuro” o, ancora, di prendere parte ad alcuni workshop sul New Marketing in occasione della “Fiera del Marketing”.

Si sono finalmente conclusi anche gli Esami di Stato, in un 2022 che ha visto il ritorno delle prove scritte alla Maturità. I ragazzi hanno infatti affrontato una prima prova scritta (lingua italiana), una seconda prova scritta (economia aziendale) e infine il colloquio orale, in cui hanno potuto presentare il proprio percorso PCTO (meglio conosciuto come “Alternanza Scuola-Lavoro”) ed esporre riflessioni sugli argomenti delle varie materie scolastiche, a partire da un documento predisposto dalla Commissione.

Si tratta di un esame che premette al candidato di evidenziare le proprie capacità critiche e di riflessione personale sulle tematiche affrontate durante l’anno scolastico, sottolineando le proprie competenze in particolare nell’ambito dell’economia e del marketing. Gli studenti del “Fermi” sono stati in grado di svolgere il Colloquio orale in modo serio, critico e personale, con uno spiccato taglio economico.

Sono soddisfatte la preside Ivana Morlacchi e la dottoressa Stefania Mazza, consapevoli delle difficoltà

che i propri studenti ed insegnanti hanno dovuto affrontare, superandole, a partire da febbraio 2020. I risultati positivi all’Esame di Stato dimostrano che la Scuola ha saputo gestire in modo ottimale anche l’emergenza della Didattica a Distanza, portando comunque i propri alunni ad avere un atteggiamento positivo verso lo studio, approfondendo conoscenze e competenze.

Tutti gli studenti sono soddisfatti dei risultati ottenuti. Segnaliamo in particolare il CENTO/100 di Gabriele Martinetti, il NOVANTOTTO/100 di Gabriele Roveda, il NOVANTAQUATTRO/100 di Matteo Paganini.