Mondiali di Canottaggio in diretta. Prime medaglie varesotte: oro per Sara Borghi e Nicolò Demiliani, argento per Alice Codato

La prima giornata di finali dei Mondiali di canottaggio Under 19 e Under 23 di Varese porta ottimi risultati per l’Italia e anche per i portacolori del Varesotto. Alla fine della prima tornata di finali il medagliere azzurro conta tre medaglie d’oro, due di argento e una di bronzo. Sono due i primi posti conquistati dagli atleti “di casa”: Sara Borghi della Canottieri Gavirate con il suo quattro di coppia pesi leggeri femminile e Nicolò Demiliani della Canottieri Varese con il quattro di coppia pesi leggeri maschile, con tanto di record del Mondo. Si mette al collo uno splendido argento Alice Codato della Canottieri Gavirate che va sul podio con il quattro femminile, superato solo dall’Australia.

La giornata, che è stata accorciata come programma per evitare il rischio temporali previsti nel pomeriggio, si è aperta con i ripescaggi, quarti di finale e semifinali per la categoria Under 19. Nella seconda parte di gare le finali B, C e D.

IL RACCONTO IN DIRETTA DELLE FINALI

La prima finale vede impegnato il quattro con femminile con Alice Codato della Canottieri Gavirate in barca assieme ad Anna Scolaro, Anna Rossi, Khadija Alajdi El Idrissi e la timoniera Alessandra Faella. Le italiane partono forte ma a prendere il comando è l’Australia con le azzurre che si giocano il secondo posto con gli Stati Uniti. Il finale premia l’imbarcazione Aussie che arriva al traguardo davanti a tutti conquistando il primo titolo mondiale di questa manifestazione varesina (6.44.15), mentre l’Italia conquista l’argento (6.45.73), portando così a casa il primo podio varesino grazie ad Alice Codato. Terzi gli Stati Uniti (6.48.35).



Poco dopo il quattro con maschile – senza varesotti impegnati, Antonio Zaffiro, Aniello Sabbatino, Volodymyr Kuflyk, Ivan Galimberti e Filippo Wiesenfeld – aggiunge un’altra medaglia, questa volta di bronzo per l’Italia. Vince la Gran Bretagna davanti agli Stati Uniti.

La prima medaglia d’oro Azzurra arriva poco dopo, nel due senza pesi leggeri femminile con Maria Elena Zerboni e Samantha Premerl che vince con ampio margine la gara davanti a Perù – un argento storico – e Germania. E per la prima volta alla Schiranna si sente suonare l’Inno di Mameli, cantato da tutta la tribuna gremita.

A seguire tocca al due senza pesi leggeri maschile di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone. Il binomio della Cerea arriva al secondo posto conquistando un altro argento per la squadra azzurra, preceduti di un secondo dagli Usa. Chiude il podio il Cile, più staccato.

Il secondo oro di giornata e primo per le atlete “di casa”, arriva dal quattro di coppia pesi leggeri con la capovoga Sara Borghi della Canottieri Gavirate, assieme alle compagne di barca Bianca Saffirio, Maria Sole Perugino e Alice Ramella. La barca azzurra domina la gara – con solo 4 imbarcazioni al via – e arriva con ampio margine sul traguardo. Secondo posto per la Germania, terza la Francia e quarti gli Usa.



A stretto giro di posta arriva il bis: Nicolò Demiliani della Canottieri Varese, con il quattro di coppia pesi leggeri (Luca Borgonovo – che festeggia al meglio il suo compleanno, Krystian Adrian Maron e Matteo Tonelli) imita Sara Borghi e conquista il secondo oro varesino di giornata, il terzo azzurro, battendo con una grande gara, conclusa con il nuovo record del mondo Under 23 (5.45.42). Secondo posto per la Germania, terzo per la Francia.



Non riesce ad andare a medaglia il due senza femminile di Clara Massaria e Giorgia Borriello che chiude al sesto posto la sua gara. Vince la Grecia davanti a Lituania e Germania. La gara successiva, il due senza maschile, senza italiani in gara, vede trionfare il Sud Africa davanti a Lituania e Romania.

L’ultima finale A di giornata, quelle che mettono in palio medaglie, è il quattro di coppia femminile di Vittoria Tonoli, Giulia Bosio, Susanna Pedrola e Alice Gnatta. Gara tiratissima con le barche molto vicine per oltre metà di gara, nel finale l’allungo decisivo lo mette a segno l’Olanda che batte in volata la Romania. Terzo posto per la Gerania, la barca azzurra chiude al quinto posto.