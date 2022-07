Incidente tra un’auto e una moto a Fagnano Olona: ferito un uomo

Un uomo è rimasto ferito in modo piuttosto serio in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto – giovedì 14 luglio – a Fagnano Olona. A scontrarsi sono state un’autovettura e una moto all’altezza di via Opifici, non lontano dal confine con Cairate. (foto di repertorio)

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino e ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo della motocicletta, trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto i Carabinieri del comando di Busto Arsizio incaricati dei rilievi del caso.