Karakorum teatro presenta “Giorno Zero”: il racconto della resistenza parte dal presente

“Giorno Zero: la resistenza che verrà non è la prima”, un evento firmato Karakorum Teatro che vuole proiettare il pubblico in un fatidico giorno immaginario di catastrofe, in cui ci si scopre orfani di un sistema di regole e valori, in cui ci si trova davanti la pagina bianca del futuro. Attraverso audionarrazione, sound design e gioco, la performance – che nasce in seno al progetto “Narrare la Resistenza”, iniziativa dell’Associazione 47|04 nelle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia – porterà il pubblico, raccolto in una piazza e munito di radiocuffie, a misurarsi con l’eredità della Resistenza italiana, osservata nel suo essere movimento frammentario, variegato, socialmente sperimentale, con un focus sulle sue componenti femminili e non combattenti.

L’evento si terrà sabato 16 luglio ore 21 presso il campetto da Basket del parco pubblico di Via Oriani ad Avigno, Varese. In caso di pioggia si svolgerà ugualmente presso la palestra della Scuola Primaria “Galileo Galilei”.

BIGLIETTERIA MIV MULTISALA IMPERO VARESE via Giuseppe Bernascone 13 – Varese Tel +39 0332 284004

BIGLIETTERIA SPAZIO YAK piazza Fulvio de Salvo 6 – Varese, tutti i mercoledì dalle 10 alle 18