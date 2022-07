La Traversata dei Leoni arriva alla decima edizione

Ritorna dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria il tanto atteso appuntamento estivo organizzato dall’Associazione Sportiva Hic Sunt Leones di Varese: la “Traversata dei Leoni”.

Domenica 24 Luglio, al Lido Canottieri Monate, con i patrocini del Comune di Travedona Monate, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission, si terrà, oltre alla “classica” Traversata della lunghezza di 2,4 km, un percorso di circa 7,7 km, il così detto “giro del leone”, che lambisce l’intero perimetro di uno dei laghi più belli e puliti d’Italia.

“Siamo arrivati alla decima edizione, un traguardo non facile da raggiungere – ha affermato Luca Galli, Presidente di Hic Sunt Leones Varese – Quando abbiamo iniziato dodici anni fa, c’erano poche traversate organizzate e noi siamo stati tra i primi. Il nostro è un evento sportivo articolato in due parti: una traversata di 2km e mezzo e visto che da qualche anno ci hanno chiesto di organizzare anche con distanze più lunghe, il giro del lago di 7 km e mezzo. Non si tratterà di un evento solo sportivo, ma ci sarà anche una parte ludica con la musica e la cronaca in diretta di Radio Lupo Solitario, emittente storica della provincia di Varese”.

Non mancherà anche quest’anno l’impegno dell’associazione di donare due euro per ciascuna iscrizione al progetto “Hic for Quito”, contribuendo a sostenere a distanza tre ragazzi ecuadoriani e una ragazza dell’Africa centrale.