Ritorna a Varese la Supersonic Mania: un omaggio alla scena britpop

Dopo tre anni di assenza, venerdì 15 luglio, torna la “Supersonic Mania” uno dei format targati Madboys E&C più amati, un omaggio alla scena britpop, un viaggio nella musica d’oltremanica: Oasis, ai Blur, ai Verve e tanti altri che hanno fatto la storia di questo genere.

Non si tratta solo di una semplice serata di cover. Le band e gli artisti coinvolti, infatti, porteranno sul palco anche i propri brani alternandoli ai grandi successi, fino a trasformarsi in una grande jam session con ospiti e incursioni improvvise dal pubblico.

Ecco quindi che tornano, dopo il successo alla Festa del Rugby, The Monkey Weather, trio ossolano che ha da poco pubblicato il quarto album “Palazzo Britannia” e che in passato ha aperto i concerti di Skunk Anansie, Kasabian, The Vaccines e di molti altri big della scena nazionale e mondiale. Tra gli ospiti della serata troviamo i varesini Slide Away, Melo Sarnicola, Simone Vitillo, Francesca Cantoni e Loste Morandini.

Il tutto nella magica atmosfera del Circolo di Sant’Ambrogio – Varese (piazza Milite Ignoto 6), locale di nuova gestione che sta cercando di proporre una programmazione di qualità che vede, oltre a questa serata, anche gli appuntamenti di “Finché c’è Luce c’è Jazz” organizzati dal 67 Jazz Club Varese. Gli eventi del circolo sono sempre accompagnati da proposte drink & food esclusive e fanno parte del progetto di rivalorizzazione del rione.