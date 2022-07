Un oro e un bronzo per Virginia Troiani ai Giochi del Mediterraneo

È stato un fine settimana di grandi emozioni per Virginia Troiani. L’atleta di Busto Arsizio – gemella di Alexandra e Serena, anche loro atlete di alto livello – si è regalata un fine settimana da sogno ai Giochi del Mediterraneo che si sono svolti a Orano, in Tunisia. (Foto Luca Pagliaricci/CONI)

La bustocca (che corre per il Cus Pro Patria), ha iniziato sabato con una splendida medaglia di bronzo nei 400 metri. Nella gara del giro di pista, la Troiani va a medaglia in 53.14 e si tiene dietro anche la compagna di Nazionale Raphaela Lukudo (Esercito), ai piedi del podio in 53.37. Vince la gara la portoghese Catia Azevedo (51.24) sulla slovena Anita Horvat (51.94).

Nel secondo giorno di gare è arrivato anche l’alloro con il metallo più prezioso: la medaglia d’oro della giornata conclusiva porta la firma della staffetta 4×400, con la squadra azzurra formata da, oltre a Virginia Troiani, Anna Polinari (Carabinieri), Raphaela Lukudo (Esercito) e Giancarla Trevisan (Bracco Atletica) con il crono di 3:29.93, su Slovenia (3:31.51) e Turchia (3:43.13).