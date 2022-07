Una vacanza a Verbania per i ragazzi autistici di Busto Arsizio

Inizierà sabato 23 luglio la terza edizione del progetto La casa dell’amicizia per ragazzi autistici. Idea realizzata dall’associazione Triade Sos Autismo di Busto Arsizio. Quest’anno i ragazzi andranno in vacanza per una settimana a Verbania senza genitori e con tre accompagnatori che li affiancheranno.

«Un gruppo coeso di amici in vacanza – spiegano gli organizzatori – con l’obiettivo di aumentare le autonomie personali e sociali. Mettersi alla prova condividendo esperienze di vita quotidiana e di autonomie domestiche».

«Un progetto – aggiungono dall’associazione – iniziato tre anni fa, che nel tempo si è arricchito di nuovi ragazzi, di nuove esperienze e di nuovi obbiettivi. I ragazzi, nove quest’anno, andranno in vacanza senza genitori. Tre figure di riferimento li accompagneranno e collaboreranno con loro per aiutarli a migliorare ognuno nelle proprie aree di difficoltà. Un grande progetto, realizzato anche grazie a numerosi sostenitori, e fortemente voluto dalle mamme dell’associazione Triade Sos Autismo».