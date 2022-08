Appuntamento sui tornanti del Piccolo Stelvio per la Cronoscalata benefica “Memorial Salvatore Colombo”

Appuntamento per l’11 settembre con l’11esima edizione della Cronoscalata del Piccolo Stelvio. Come da tradizione sarà un giorno di festa per gli sportivi e non che avranno voglia di cimentarsi nella scalata dei famosi tornanti che da Castiglione Olona portano a Caronno Corbellaro usando qualsiasi tipo di bicicletta, per gli amici podisti di corsa o semplicemente camminando.

Tutti gli eventi proposti da Asd Compact Team , hanno finalità benefica, e in questa occasione parte del ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Castiglione olona, a supporto di questo evento benefico ci sarà il gruppo di AVIS Castiglione Olona sempre presente e attivo nell’organizzazione. E il Gruppo Alpini di Castiglione Olona che per tutta la durata della manifestazione presidierà la chiusura delle strade.

Iscrizioni CICLISTI E PODISTI contattando Stefano al 3282644939 oppure nella sede di Lonate Ceppino e a Castiglione Olona presso Edicola Arcobaleno di Parole in Piazza Repubblica, in Preiscrizione fino al 04/09 con la quota di offerta consigliata € 10 riceverete un pacco gadget ricco.

Sarà possibile come sempre iscriversi anche in loco la mattina stessa dell’evento ricevendo comunque un piccolo gadget a ricordo di questa edizione.

MEMORIAL SALVATORE COLOMBO

Gara ciclistica amatoriale di Km 2 non competitiva aperta a tutti organizzata da A.S.D. COMPACT TEAM in concomitanza con la festa di S. Nicola inserita nel progetto “Cronoscalate Ciclovarese Challenge” con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona

PROGRAMMA

ore 8.00: Ritrovo e Iscrizioni

Via Diaz (zona stabilimento Mazzucchelli)

ore 8.30: Inizio partenze

ore 11.00: Termine partenze

A seguire premiazioni zona partenza

(primi 10 tempi uomini – primi 3 tempi donne – primi 3 gruppi)

ISCRIZIONE LIBERA A TUTTI (sul posto la mattina della gara)

con offerta minima € 10,00 (€ 5,00 minori di 14 anni)

A tutti i partecipanti verrà consegnato pacco gara

Parte del ricavato della manifestazione

Verrà devoluto in beneficienza