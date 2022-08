Cromaticus, uno spettro alla Collegiata di Castiglione Olona

Cromaticus è uno spettro che si aggira tra Collegiata, Museo e Battistero. Non è un fantasma, ma un essere straordinario, color arcobaleno. È difficile vederlo perché è timido; vive tra gli affreschi di Masolino, dove in mezzo a quella bellezza colorata è felice. Obscurus invece non è né timido né felice: è nero come la notte, ma vuole provare a diventare colorato, immergendosi nella pittura di Masolino. Si tufferà nell’acqua verdina del Giordano e diventerà forse un po’ verde. Scompiglierà i capelli biondi degli angeli e diventerà forse un po’ giallo. Salirà nel cielo trapunto di stelle e diventerà forse un po’ blu. Cromaticus lascerà preziosi indizi per Obscurus: polverine colorate dai nomi antichi, come verdeterra, ocra gialla, azzurrite.

C’è qualche bambino che voglia aiutare Obscurus ad andare a caccia di colori?

Nel laboratorio finale, al fresco dei tigli della Collegiata, saranno protagonisti i colori dello spettro cromatico, pronti a girare, secondo la fantasia dei bambini.

Costo: 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro)

Prenotazione obbligatoria: didattica@museocollegiata.it

Per gruppi precostituiti (min. 5 bambini) è possibile prenotare il percorso concordando altri giorni e orari.