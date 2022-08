Festa della montagna, il programma di giovedì 11 agosto

Si apre con la salita a piedi al Campo dei Fiori e si chiude con il coro alpino “Orobica”, la seconda giornata della bella manifestazione. In mezzo il torneo di Burraco

Si apre con una bella salita a piedi dal Sacro Monte al Campo dei Fiori e ritorno il secondo giorno della Festa della Montagna 2022. Si percorrerà il sentiero delle Pizzelle accompagnati dai volontari del Cai di Varese. Una valida alternativa al bus navetta per conoscere la nostra montagna.

La camminata farà giovedì 11 agosto alle ore 10, venerdì 12 agosto alle ore 10, sabato 13 agosto alle ore 10 o alle 16.15

Si parte da Piazzale Montanari (Sacro Monte). Per la discesa Campo dei Fiori (zona stazione funicolare) nei medesimi giorni alle ore 15. Tempo di percorrenza circa 1 ora: consigliati scarponcini. Per salita e discesa una valida alternativa al bus navetta per conoscere la nostra montagna (Evento gratuito – prenotazione obbligatoria Sergio 333/3643219).

Alle 10.30 Visita al Museo Pogliaghi con Archeologistics (costo 7 euro, qui la prenotazione)

Dalle ore 14.00 il “Torneo di Burraco Solidale“. Il torneo si terrà nel Salone del Grand Hotel Campo dei Fiori. La prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) Lucia +39 338 845 1161. Quota di partecipazione 10 Euro.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato della Croce Rossa di Varese per le attività delle Infermiere Volontarie

Ore 15 di nuovo la camminata sul sentiero Pizzella. Ore 15.30 visita guidata alla Grotta Marelli, ore 15.30 visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a cura di Immagina.

Ore 17.30 aperitivo alpino.

La giornata si conclude con i canti alpini con il Coro Alpino Orobica, Don Bruno Pontalto. Ci sarà una serata di canto in compagnia di alcuni amici ed ex coristi del coro militare della Brigata Alpina Orobica di Merano, provenienti dalle province lombarde. In alto i bicchieri e… si canta!