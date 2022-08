Festa della Montagna, il programma di sabato 13 agosto

In bici, di corsa o camminando, tutti possono partecipare alla Cronoscalata delle Tre Croci. Aperta a ciclisti, podisti ed e-bikers (per ciclisti ed e-bikers è obbligatorio l’uso del casco) avrà luogo sabato 13 agosto in occasione della Festa della Montagna. (un’immagine della passata edizione)

Iscrizione e partenza libera da Via Quintino Sella (Bivio Velate) dalle 8.30 alle 11.00. Possibilità di pre-iscrizione e ritiro pacco gara presso la cassa della Festa della Montagna dal 10 agosto. Arrivo al Campo dei Fiori (Grand Hotel): distanza 6,7 Km su percorso asfaltato, dislivello 520 mt. Costo iscrizione 10 euro.

Ma sono tanti gli eventi previsti per sabato 13 agosto. Vediamoli.

ore 8.30 7° Cronoscalata “Tre Croci”

ore 10.00 Camminata accompagnata Sacro Monte-Campo dei Fiori (via sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 15.00 Camminata accompagnata Campo dei Fiori – Sacro Monte (via sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 15.30 Visita guidata Grotta Marelli

ore 15.30 Visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a cura di IMMAGINA

ore 16.15 Camminata accompagnata Sacro Monte-Campo dei Fiori (via sentiero Pizzelle) in collaborazione con CAI Varese

ore 17.00 Santa Messa prefestiva

ore 17.30 Aperitivo alpino

ore 19.30 Disco dance anni ’80 a cura di RADIO VILLAGE.

COME RAGGIUNGERE LA FESTA