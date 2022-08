Ritorna, nella cornice di Villa Recalcati in Varese, l’appuntamento dedicato ai giovani scrittori finalisti al Premio Chiara Giovani 2022 “Desiderio”, che saranno intervistati da Cristina Boracchi, Salvatore Consolo e Michele Mancino, membri della giuria tecnica.

Si parlerà del loro rapporto col mondo delle lettere e della scrittura, delle loro ispirazioni e delle loro esperienze personali.

E di “Desiderio” si parlerà anche nell’intervento di Mario Iodice.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

I finalisti del #ChiaraGiovani2022 sono

* Elisa Albè, 2002, Gorla Maggiore (VA)

* Nina Altoni, 2002, Airolo – CH

* Greta Arosio, 2005, Leggiuno (VA)

* Sarah Barbara Baiguera, 2006, Mercallo (VA)

* Benedetta Barbetti, 2002, Osimo (AN)

* Teresa Basso, 2007, Ovada (AL)

* Vera Berselli, 2006, Lugano – CH

* Maria Antonietta Brundu, 2006, Marnate (VA)

* Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB)

* Agata De Gennaro Roccato, 2005, Induno Olona (VA)

* Onofrio De Michele, 2003, Alberobello (BA)

* Alessia Delle Piane, 2005, Malnate (VA)

* Cecilia Di Via, 2003, Roma

* Madalina Doronceanu, 2006, Spinea (VE)

* Beatrice Facchin, 2005, Mogliano Veneto (TV)

* Eugenia Faenza, 2007, Udine

* Anna Fenoglio, 2003, Monastero Di Vasco (CN)

* Sara Gonnella, 2005, Isernia

* Sofia Loro, 2002, Casorate Sempione (VA)

* Cecilia Marchionni, 2004, Gemonio (VA)

* Alice Maresca, 2005, Varese

* Ludovica Maurizi, 2007, Castel di Lama (AP)

* Giulia Milani, 2003, Vedano Olona (VA)

* Chiara Miscali, 2003, Ardauli (OR)

* Sara Motta, 2003, Magnago (MI)

* Katia Paronzini, 2006, Mesenzana (VA)

* Chiara Ribolzi, 2002, Travedona Monate (VA)

* Beatrice Robaldo, 2002, Vicoforte (CN)

* Sofia Soldà, 2002, Tezze sul Brenta (VI)

* Gemma Tabet, 2006, Lugano – CH

* Martina Vaccari, 2003, Scandiano (RE)

* Benedetto Viganò, 2006, Massagno – CH

—

Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2022 (premiochiara.it)