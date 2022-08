Le domeniche micologiche di Dumenza

Torna la tarda estate e torna la voglia di cercare, trovare e riconoscere i funghi. A Dumenza esiste un luogo dove si studiano le annate e i porcini che su queste valli si trovano.

Il prossimo 21 agosto si terrà a Dumenza il primo appuntamento delle domeniche micologiche a cura dell’agronomo Valerio Montonati

della Fondazione Aurelio Beltrami.

Il programma prevede:

ore 10.00 Introduzione (all’aperto) al mondo dei funghi e successiva escursione, in sicurezza, nei

boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Per la partecipazione all’evento occorre prenotarsi presso il relatore Dott. Valerio Montonati scrivendo una e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica e lasciando un recapito telefonico per essere ricontattati : valerio.montonati@gmail.com.

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO – E NELLE VICINANZE

Per raggiungerci : seguire le tappe : Luino – Dumenza – fraz. Due Cossani – bivio per Pradecolo (presso cappelletta votiva) – prima del convento benedettino SS. Trinità, presso cabina enel / sbarra che chiude pista forestale, imboccare pista forestale sterrata e proseguire per 400 m. c.a. fino al

centro micologico che è lato strada presso l’alpe Giani.

CADERO : Micro museo Cadero – Museo della Gioconda in val Veddasca (Cadero frazione del comune di Maccagno con Pino e Veddasca) via F. Barbitta snc . Bar trattoria Saredi via G. Saredi, 2 – fraz. Armio (Maccagno con Pino e Veddasca)

Note :

1 – per l’escursione occorre essere attrezzati con pantaloni lunghi (riduce la probabilità di morsi di zecche dei cervi, che sono molto diffusi in zona, e la possibilità di contrarre la malattia di Lyme), scarponi, bastone, cesto o retina forata o zaino apposito per raccolta funghi, coltellino per prima

pulizia dei funghi nel bosco. n.b. anche in caso di bel tempo si consiglia di portare una giacca a vento trovandosi in montagna

dove il tempo può sempre cambiare repentinamente.

2 – presso il rifugio “Dumenza”, di proprietà del comune di Dumenza e dato in gestione a Luca Della Fontana, è possibile acquistare dei panini imbottiti o pranzare con un piatto caldo telefonando, per prenotare, al gestore Luca, al cellulare : 335 – 6696483

3 – proseguendo fino alla loc. Pradecolo si incontra un altro rifugio “Campiglio” dove funziona un ristorante .