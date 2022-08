L’Università Statale di Milano eccelle nella classifica accademica mondiale

L’Università Statale di Milano è risultata tra le quattro migliori Università italiane nella classifica “Arwu” pubblicata il giorno di ferragosto. Al primo posto c’è la Sapienza di Roma seguono l’ateneo di Padova e quello di Pisa.

La Statale è risultata prima nella graduatoria italiana per Medicina, Scienze farmacologiche e Comunicazione. A livello mondiale è 38esima al mondo per le scienze veterinarie, si colloca nel range 76-100 mondiale per l’ambito delle Scienze della Salute, nel range 51-75 mondiale per le Scienze Farmacologiche e nel range 101-150 nell’ambito delle Scienze della Comunicazione.

A livello globale, il suo piazzamento è fra il 150esimo e il 200esimo. Tra le italiane troviamo tra la posizione 201 e 300 il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna, la Federico II di Napoli e il Politecnico di Torino. L’università Cattolica di Milano, l’Università di Firenze, l’Università di Milano Bicocca nelle prime 400.

La graduatoria prende in considerazione le migliori mille università mondiali sulle 2.500 censite tra le circa 18mila stimate a livello globale sulla base, tra l’altro, dei Nobel e delle medaglie Fields, dei risultati della ricerca scientifica, come il numero di ricercatori “highly cited” e le pubblicazioni indicizzate.

La classifica mette al primo posto la Harvard University, che ha 100 punti nella votazione totale. Seguono la Stanford University con 76.8 e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) con 70.1. Nelle prime 10 posizioni otto sono statunitensi e due inglesi (University of Cambridge al 4° posto e University of Oxford al 7°).

Nelle prime 25 posizioni troviamo ancora atenei statunitensi e la prima non britannica è la francese Paris-Saclay University (16°), poi la svizzera ETH Zurich (20°), la canadese University of Toronto (22°) e la giapponese The University of Tokyo (24°). La prima cinese si classifica al 26° posto (Tsinghua University), la prima australiana al 32° (The University of Melbourne), la prima danese al 39° (University of Copenhagen), la prima svedese al 41° (Karolinska Institute), la prima olandese al 54° (Utrecht University), la prima tedesca al 56° (Technical University of Munich), la prima norvegese al 67° (University of Oslo), Singapore al 71° posto (National University of Singapore), la prima belga al 74° posto (Ghent University), la prima israeliana al 77° posto (The Hebrew University of Jerusalem), la prima finlandese al 92° posto (University of Helsinki), la prima coreana al 98° posto (Seoul National University).

«Complimenti al Rettore della Statale Elio Franzini, ai docenti, ai ricercatori e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato” ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – L’ennesima conferma di come il sistema universitario lombardo – ha aggiunto – sia sinonimo di eccellenza con livelli qualitativi di caratura internazionale».

«Un risultato incoraggiante per Milano e la Lombardia – ha commentato l’assessore all’ Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala – perché conferma il ruolo di eccellenza del nostro sistema formativo accademico. Sostenere le Università e creare terreno fertile per renderle sempre più competitive è una priorità per Regione Lombardia. Questo grande risultato della Statale, ai primi posti in Italia e fra i primi nel mondo – hanno concluso il governatore della Lombardia e l’assessore regionale – è uno sprone per continuare la fattiva collaborazione instaurata in questi anni. La strada intrapresa è quella giusta, dobbiamo continuare così».