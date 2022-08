Monte Bianco troppo rischioso, cauzione di 15mila euro per scalarlo

Vuoi scalare il Monte Bianco nonostante i rischi di caduta pietre? Pagherai 15mila euro di cauzione.

È la decisione provocatoria del sindaco di Saint-Gervais-les-Bains, il comune francese su cui si trova l’itinerario di salita, che ha stabilito che chi vorrà scalare la vetta dovrà versare una cauzione da 15 mila euro, di cui 10 mila euro pari «al costo medio dei soccorsi» e 5 mila euro per »le spese di sepoltura della vittima».

«E’ inaccettabile – scrive il sindaco Jean Marc Peillex – che sia il contribuente francese a pagare questi costi» ha detto il sindaco, che ha attaccato gli «pseudo alpinisti» che ignorano la raccomandazione di non scalare il Monte Bianco lungo la via normale francese dal rifugio del Gouter a causa delle importanti cadute di pietre legate alla siccità.

I distacchi di pietrame e ghiaccio, dovuti all’anomalo caldo di questa estate, stanno mettendo a rischio diverse vie di salita alle cime e hanno spinto molti amministratori a emanare disposizioni: anche in Italia il sindaco di Valtournanche ha emesso una ordinanza che chiude la via normale di salita alla cima del Cervino, quella più agevole e più battuta, dopo che nei giorni scorsi un crollo di pietre aveva costretto ad evacuare tredici persone in cordata.