Una mostra per i 45 anni del Centro Artecultura Bustese

Si chiama CAB 45 ed è la mostra organizzata a Palazzo Marliani Cicogna per festeggiare i 45 anni di attività del Centro Artecultura Bustese (il CAB, appunto), fondato il 14 luglio del ’77 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli.

L’associazione è tutt’ora attiva e propone anche numerosi corsi di corsi di pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, manipolazione argilla, intarsio ligneo, arte con i materiali. Tecniche che saranno visibili proprio nella rassegna che sarà inaugurata sabato 3 settembre alle 17 e rimarrà aperta sino a domenica 11 e che sarà dotata di un proprio catalogo.

Nello spirito che ha animato i soci fondatori del CAB, in questa occasione è stata ampliata la proposta anche alla letteratura: per la prima volta quindi a Palazzo Cicogna saranno esposti alcuni elaborati scritti dai soci, prendendo spunto da quadri di grandissimi artisti. Un nuovo progetto che l’associazione intende sviluppare: quello della narrazione visiva interpretata dalla narrazione scritta.

La mostra resterà aperta dalle 14,30 alle 18 (lunedì escluso); venerdì sarà disponibile anche al mattino (9,30-13) mentre domenica l’orario sarà 15-18,30. Sabato 10 settembre dalle ore 17 è inoltre previsto un concerto di chitarra e flauto a cura della Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona: sul palco il chitarrista Giuseppe Lanni affiancato dal flauto di Lara Massironi.