“A pesca di emozioni”, i bambini a teatro a Cardano al Campo

Ultimo appuntamento per la rassegna “Estate di meraviglia – a teatro con mamma e papà” in programma a Cardano al Campo.

Martedì 6 settembre 2022 alle 21.00 “A pesca di emozioni”, uno spettacolo semplice e leggero come i palloncini per parlare dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni utilizzando un linguaggio che appartiene al mondo dei bambini quello dei colori.

L’appuntamento è al campo sportivo di via Milano 5, alle 21. In caso di maltempo invece ci si vede in Sala Pertini, via Verdi, 2.

“A pesca di emozioni” è l’ultimo spettacolo del ciclo a cura della Compagnia Eccentrici Dadarò, che ha proposto a luglio “Viaggio nel mondo dei cinque sensi” e ad inizio agosto “Incomica”.

L’evento è promosso con l’assessorato all’istruzione del Comune di Cardano al Campo.