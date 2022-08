Puzze misteriose a Vedano Olona, il Comune indaga

Il Comune di Vedano Olona risponde ai cittadini che hanno lamentato cattivi odori in alcune zone del paese.

“Sono state segnalate da diverse fonti e amplificate dai social network molestie olfattive che si ripresenterebbero, in particolare nel periodo estivo, con condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione e alla permanenza al suolo di sostanze odorigene – scrive l’Amministrazione comunale – Il servizio tecnico del Comune e il sindaco hanno preso in debita considerazione le indicazioni ricevute dalla cittadinanza in varie zone del territorio e al momento sono in corso approfondimenti con la ricerca delle cause. Diversi cittadini sono stati ricevuti e altri saranno ascoltati nei prossimi giorni per capire questo fenomeno molto soggettivo e acuito in estate dalle finestre aperte”.

Negli ultimi giorni alcuni vedanesi hanno segnalato una fugace ma intensa puzza di letame avvertita in particolare nel rione Baraggia in orario serale, da non confondere con un odore più labile, da taluni riferito di plastica bruciata, da altri di solvente chimico.

“Nonostante al momento gli elementi raccolti non siano tali da destare preoccupazione alcuna, su quest’ultimo fenomeno sono in corso approfondimenti e contatti con le principali aziende di Vedano e i comuni limitrofi. Non appena si raccoglieranno maggiori indizi si potranno disporre gli accertamenti del caso in collaborazione con i servizi specialistici”.

Nel frattempo il Comune invita i cittadini ad inviare eventuali segnalazioni, circostanziate di ogni dettaglio utile (ad es. data, ora, condizioni meteo, descrizione dell’odore, intensità, durata, possibile fonte ecc.), alla mail protocollo@comune.vedano-olona.va.it