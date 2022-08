“A qualcuno piace Cocq”, a Caldana la festa organizzata da un gruppo di amici

L’appuntamento per per sabato 27 agosto, dalle 19 con Dj set e stand gastronomico attivo. Gli organizzatori: “Volevamo fare qualcosa per il nostro paese”

Un gruppo di amici e tanta voglia di rilanciare il proprio paese. Su Instagram sono i “cuellagentedicocq”, nella vita reale sono una decina di ragazzi e ragazze, dai 25 ai 30 anni, che hanno organizzato per sabato 27 agosto un evento aperto a tutti. L’appuntamento è all’area feste di Caldana dove sarà aperto lo stand gastronomico e ci sarà tanta musica. Il programma della serata vede infatti il Dj Deiv & Pisa Voice e l’esibizione del giovane cantante di Cittiglio Luca Re. Il titolo dell’evento è “A qualcuno piace Cocq”.

«Volevamo fare qualcosa per il nostro paese e questa ci è sembrata un’ottima occasione – spiega Alessandro, tra gli organizzatori-. Siamo un gruppo di amici ed era da tempo però che volevamo fare qualcosa per rilanciare il posto in cui viviamo. Per farlo collaboriamo con le associazioni locali già esistenti, prezioso aiuto per organizzare eventi come questo. Per l’appuntamento di sabato abbiamo l’appoggio del gruppo della Soms di Caldana».

Una serata di buon cibo e musica che vuole essere un modo per «rilanciare il nostro paese, farlo conoscere, organizzare una serata dedicata ai giovani. Abbiamo preso spunto da altre serate organizzate nei dintorni ed eccoci qui». L’evento avrà inizio alle 19 ed è il primo organizzato da questo gruppo di amici. «Siamo agli albori, ma c’è tanta volontà e voglia di fare. Organizzare eventi come questi può essere una buona occasione per farsi conoscere, ma anche per creare legami e collaborazioni tra le diverse realtà del paese, unire generazioni diverse».

Appuntamento dunque per sabato 27 nell’area feste dove negli scorsi anni si è tenuto anche l’Ottobre Caldanese o la Festa della Patata, manifestazioni che hanno sempre richiamato centinaia di persone e che sono state fermate dal Covid. L’evento di sabato ha quindi tutto il sapore della ripartenza.

Nella foto Martina, Alessandro, Chiara, Anna, Lolli, Sara, Francesco, Federica