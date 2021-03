Un nuovo singolo per Luca Re, il giovane cantante di Cittiglio presenta “Timida”

Si intitola “Timida” il nuovo singolo di Luca Re. Il giovane cantante, nato e cresciuto a Cittiglio, presenta il suo nuovo progetto musicale, un Ep di sette brani, in uscita a giugno, che viene appunto anticipato da questa nuova canzone.

Il brano sarà disponibile dal 19 marzo su Spotify e verrà presentato dal cantante in una diretta streaming realizzata in collaborazione con Refresh Shop di Gavirate. La data, al momento non è ancora stata annunciata, ma i fan potranno scoprirla sulla pagina Instagram dell’artista.

Il suo primo pezzo di Luca Re, dal titolo “Notte”, è uscito il 19 giugno del 2020 quasi un anno fa, segnando l’inizio del percorso artistico del giovane cantante.

Luca Re, ha 20 anni, ed è nato e cresciuto a Cittiglio, un piccolo paese in provincia di Varese. A 7 anni inizia a suonare la chitarra, che diventa il suo primo contatto diretto con la musica. “La sua adolescenza non è altro che la continua ricerca di qualcosa che gli dia la forza di alzarsi al mattino, una passione che non riesce a trovare, la voglia di esprimersi senza sapere come farlo, fino a quando non si rende conto che la musica e la scrittura non lo hanno mai abbandonato. Decide di fare musica perché la trova uno strumento fondamentale per parlare ai giovani d’oggi, che come lui non sanno come dare sfogo alle proprie emozioni”, si legge nella sua biografia.