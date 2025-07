Termina la collaborazione tra Gavirate e Varese per il basket femminile

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Pallacanestro Femminile Gallarate che annuncia la rescissione dell’accordo con la Pallacanestro Varese

La Pallacanestro femminile Gavirate con la presente informa che in data odierna ha ricevuto dalla Pallacanestro Varese conferma che la società di piazzale Gramsci non è più interessata a portare avanti il progetto nato solo due anni fa per sviluppare un settore femminile in collaborazione con Gavirate.

Un progetto mai veramente decollato, su cui forse non si è creduto abbastanza, ma che alla luce anche degli ottimi risultati della nazionale agli europei, si sperava di rilanciare.

Dal nostro punto di vista c’è un forte rammarico per le opportunità non sfruttate e per quello che avrebbe potuto essere un serio sviluppo del basket femminile se fortemente supportato da una società del livello della Pall. Varese.

Come società, avendo avuto sentore nei mesi scorsi che qualcosa stesse cambiando, ci eravamo mossi di conseguenza per cui tutti gli accordi presi, gli obiettivi, le aspettative per la prossima stagione continua ad essere valido.