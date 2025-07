Alla Schiranna di Varese il “cuore olimpico”: la provincia è pronta alla sfida di Milano Cortina 2026

Varese città di sport, m anche di cultura e accoglienza. In occasione della tappa del tour regionale “Cuori olimpici”, Comune di Varese insieme a Camera di Commercio e Lions Club Città Giardino hanno organizzato una giornata intera di eventi tra Sacro Monte e Schiranna chiamata “Va con il cuore”. Nonostante il tempo non sia stato un alleato fedele, almeno nella prima parte, la giornata offriva un ricco programma di eventi.

A portare alla città il “cuore” simbolo dei giochi Milano Cortina 2026 l’assessora al Turismo e Marketing territoriale Barbara Mazzali che sta girando tutti i territori lombardi, in un tour di avvicinamento all’importante evento sportivo «Il più importante dei prossimo dici anni per l’Italia intesa» ha commentato l’assessore.

A fare gli onori di casa la vicesindaco Ivana Perusin che ha ufficialmente aperto la manifestazione e il suo ricco programma di appuntamenti, tra cui i food truck nel parco Zanzi richiamati dai Lions club Sette Laghi per l’annuale appuntamento estivo di due giorni Vivilago.

Grazie alla collaborazione con il Cus Insubria e l’ateneo, i cittadini potranno salire sulle dragon boat, le più lunghe imbarcazioni a remi, da 10 o venti posti, mentre altre iniziative, soprattutto sportive, sono in programma, tempo permettendo, fino a domenica sera. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla PolHa Varese e altre associazioni del territorio, supportando importanti realtà di volontariato e la formazione di campioni paralimpici.

« La città di Varese da ormai tre anni sta dando il suo contributo alla riuscita della manifestazione olimpica – ha ricordato il sindaco Davide Galimberti – sia con il palaghiaccio, tra gli impianti migliori lombardi, sia con supporto e accoglienza per chi arriva e arriverà. Varese sarà città olimpica e fare la sua parte».

La conferma che la voce turismo è in aumento arriva proprio dall’assessore regionale che parla di 5 milioni di presenze in più quest’anno rispetto al 2024 quando si raggiunse la cifra importante di 50 milioni di pernottamenti: «Varese è una provincia che oggi esprime numeri in crescita: nel 2024 ha registrato un incremento del 20% nei pernottamenti di turisti stranieri rispetto all’anno precedente, con oltre 316 mila presenze in più. La spesa turistica estera è salita del 14%, grazie soprattutto ai flussi provenienti da Svizzera, Germania e Regno Unito. Questo territorio sta vivendo un aumento di arrivi anche se, al momento, sono soprattutto europei, mentre lo sforzo di comunicazione che ci attende è quello di portare la bellezza e i servizi delle nostre province in tutto il mondo».

Camera di Commercio si sta preparando a cogliere i frutti che arriveranno dai giochi olimpici: « Noi abbiamo già la Varese Sport Commission impegnata nell’organizzazione e promozione di eventi dal respiro internazionale come le gare di ciclismo o canottaggio. – ha ricordato il presidente Mauro Vitello – L’ulteriore passo sarà la costituzione di un team che lavori sulla promozione delle potenzialità del Varesotto, facendo conoscere l’offerta int tutti gli ambienti così da costruire un calendario di eventi che duri tutto l’anno, sfruttando tutte le potenzialità, anche quelle indoro che il Varesotto offre».

Il programma di Vivilago 2025

Il programma della manifestazione Cuori Olimpici