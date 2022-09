Posticipato al 9 ottobre “SportInsieme”, l’evento dedicato ai giovani e allo sport di Luino

L’assessore Martinelli: “C’è già una nuova data. In ogni caso il weekend non è andato perso e il convegno ‘Sport, Associazioni e Giovani. L’importanza di una comunità educante’ si è comunque svolto!”

Posticipato a domenica 9 ottobre “SportInsieme 2022”, la manifestazione che si prefigge di attrarre i più giovani verso l’attività sportiva.

«La nuova data è stata concordata con le associazioni partecipanti, evitando nei limiti del possibile sovrapposizioni con altri eventi e con la garanzia della necessaria presenza in forze della protezione civile e della polizia locale>> ha affermato l’assessore allo Sport Ivan Martinelli.

L’evento, dedicato al “vivere lo sport” nelle sale di Palazzo Verbania e sul lungolago luinese, doveva tenersi lo scorso sabato 17 settembre ma la mattinata ventosa non l’ha purtroppo permesso portando all’annullamento della manifestazione.

«Non era possibile svolgere in sicurezza la festa. Ma in ogni caso il weekend non è andato perso perché il vento non ha potuto fermare lo svolgimento del convegno: “Sport, Associazioni e Giovani. L’importanza di una comunità educante“. Un evento grazie al quale si è rinnovata la sinergia con le associazioni sportive e con le scuole e che è riuscito a mettere Luino al centro di un progetto delle Nazioni Unite; anche grazie alla presenza della professoressa Laura Mazza, moderatrice dell’incontro, vicepresidente di Federformazione, segretario generale del Parlamento del Mediterraneo e consigliere diplomatico internazionale».

Un evento davvero importante che in apertura ha visto l’assessore allo Sport Martinelli consegnare un riconoscimento a Giulio Pilotto, maestro di tennis e un uomo che ha trasmesso i sani valori dello sport a diverse generazioni di luinesi. A seguire si sono alternati gli interventi dei relatori Pietro Vassallo, presidente della Nazionale Sicurezza sul lavoro, che ha sviluppato il tema principe del FairPlay nello sport e nella vita, e di Ollandet Christelle, ambasciatrice della pace nel mondo, Presidente dell’Human Rights Parliament e preside di un comprensivo scolastico in Congo di oltre 2000 studenti, che ha portato una testimonianza davvero toccante relativa al valore dello sport per il recupero della dignità umana negli angoli più remoti del nostro pianeta.

Il relatore Marco De Rossi, ex nazionale di Rugby e allenatore, ha illustrato poi un progetto innovativo e virtuoso di asilo dello sport per bambini tra i due e i cinque anni. In conclusione, la moderatrice Mazza ha delineato le novità normative relative alla certificazione delle competenze con l’open badge digitale per il Comune di Luino che sarà una straordinaria opportunità per il mondo dello Sport e non solo. Luino, inoltre, sarà anche coinvolta nei progetti delle Nazioni Unite per il raggiungimento degli obiettivi Agenda 2030 tra i quali sport, inclusione sociale, formazione, uguaglianza e solidarietà.

«La nostra amministrazione, visto il percorso intrapreso di stimolo della comunità educante, potrà fregiarsi di tale certificazione come precursore di un cambiamento nella transizione digitale oltre che ecologica, essendo sostenibile» ha detto ancora Martinelli.

Michela Guelli, vicepresidente della ASD Luino Volley, ha infine rimarcato con quale difficoltà a volte le associazioni si trovino a lottare per ottenere il giusto riconoscimento del proprio valore educativo.

«Il nostro sguardo è al futuro – ha concluso l’assessore Martinelli – Vogliamo creare un tavolo permanente di confronto con le associazioni affinché, in sinergia, si possano portare innovazione e competenze sul territorio. Il sogno di ‘Luino al centro del Mondo come esempio di Comunità Educante’ può davvero diventare realtà grazie alle scelte e al percorso che stiamo intraprendendo. Inviteremo la dirigenza scolastica luinese a partecipare attivamente a tutte le iniziative future rivolte ai nostri giovani. Ma intanto invito famiglie, ragazzi e bambini a partecipare all’evento SportInsieme, riprogrammato domenica 9 ottobre dalle 10:30 alle 18:00. La via Dante Alighieri, oltre che il Parco a lago, sarà libera dai veicoli e a loro completa disposizione!».

Ulteriori info sull’evento sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e nella nuova App My Luino, scaricabile direttamente da Google Play o App Store. La piantina delle varie attività, invece, la trovate cliccando qui