All’Auditorium di Maccagno “La Vedova Allegra”: un concerto in favore di Lilt Valcuvia

L’appuntamento è per domenica 25 settembre. L’ingresso è a offerta libera per sostenere i tre ambulatori di prevenzione oncologica di Luino, Cuveglio e Orino

L’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca è pronto a ospitare in forma semi-scenica con narratore “La vedova Allegra” di F. Lehàr. La serata, in programma per domenica 25 settembre a partire dalle 21:00, è stata organizzata in favore della Lilt – Lega Italiana contro i Tumori sezione Valcuvia – e vedrà sul palco il Coro San Giovanni Battista di Caravate, il soprano Antonella Romanazzi, il tenore Filippo Pina Castiglioni, il direttore Ezio Cadario e la partecipazione speciale del Maestro Marco Cadario al pianoforte.

