Camion in fiamme a Malnate, chiusa la statale Briantea

Un camion ha preso fuoco questa mattina, lunedì 26 settembre, intorno alle 10 del mattino sulla strada tra San Salvatore e Malnate.

Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco di Varese. Nessuna conseguenza per l’autista del mezzo, ma il fumo e le fiamme che si sono levate hanno provocato rallentamenti e disagi al traffico.

“Si comunica che la statale Briantea, nel tratto poco dopo il supermercato MD, è chiusa al traffico in ambo i sensi a causa di un incendio di un mezzo pesante. Si consiglia, per chi viene sia da Como che da Varese, di passare da Vedano o dalle Fontanelle – scrive in un post il Comune di Malnate- .

Una volta spento l’incendio si provvederà alla rimozione del mezzo e al controllo del manto stradale, pertanto le operazione potrebbero richiedere alcune ore”.