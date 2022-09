Chiusure notturne in autostrada a Besnate e sull’allacciamento A8

Per consentire l’attività di ispezione di cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 settembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese. Pertanto, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 in direzione di Milano e si potrà uscire allo svincolo di Gallarate, per poi rientrare dallo stesso verso Varese; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Besnate sulla diramazione Gallarate-Gattico, proseguire sulla viabilità ordinaria in direzione Varese e rientrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Solbiate Arno. Dalle 21 di venerdì 16 alle 5 di sabato 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso la A8 a Gallarate, sulla A8 Milano-Varese. Verso la A26 a Sesto Calende-Vergiate, sulla stessa diramazione Gallarate-Gattico.