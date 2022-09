Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: SVUOTATE LA VOSTRA MENTE

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Toc toc.. Eccoci qua!

Non siamo tornati, ci siamo sempre stati!

È bello rivedere i vostri sorrisi perché riempie di energia le nostre anime!

Vi chiediamo scusa se settimana scorsa abbiamo bigiato, ma come ci siamo sempre detti, ci sono cose che nella vita vanno vissute assolutamente soprattutto se riguardano le persone che amate!

Non fatevi ingannare dal senso del dovere nel fare qualcosa, a discapito del voler fare quello, che sentite battere nel vostro cuore! Detto questo, partiamo con la prima importantissima lezione, che abbiamo imparato sulla nostra pelle!

Come vedete, davanti ad ognuno di voi, sul vostro banco, c’ è una bellissima tazza, una teiera, e una bustina di tè al gusto delle vostre opinioni, congetture, preconcetti, convinzioni e del vostro amico ego!

Vi chiediamo di mettere la bustina nella tazza e di iniziare a versare l’acqua calda! Perfetto!

Adesso avete una bella tisana! Ora, vi invitiamo a continuare a versare l’acqua e di far strabordare, far uscire il contenuto dalla tazza (tranquilli poi passa il bidello Arna a pulire e asciugare)! Ottimo lavoro!

Questa è la lezione di oggi:

Ogni qualvolta vi apprestate ad ascoltare qualcuno, a voler imparare qualcosa, a confrontarvi con qualsiasi umano da zero a 116 anni ricordatevi di svuotare la vostra mente da tutto ciò che non vi permetterà di migliorare anche grazie all’opinione altrui!

Rovesciate i pregiudizi e convinzioni dalla vostra mente, perché solo così non limiterete il vostro miglioramento, ma al contrario potrete attingere al vero e prezioso valore di quello che vorrete imparare!

Quante volte a noi due è capitato di giudicare, di confutare a prescindere quello che stavamo ascoltando perché anestetizzati dall’ego della nostra tisana mentale limitante?!

Liberate la vostra mente!

Svuotate la vostra tazza!

E non dimenticatevi di sorseggiare una spettacolo tisana spettacolare in compagnia delle persone a voi care!

Luca&Simone

Continua a sognare

Spettacolo Spettacolare