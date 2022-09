Una cronoscalata da Porto Ceresio al monte Grumello

In occasione del 90° di fondazione il Gruppo Alpini di Porto Ceresio, con la collaborazione di Valceresio Bike A.S.D. organizza, per domenica 2 ottobre 2022 una corsa non competitiva. Ecco come iscriversi

In occasione del 90° di fondazione il Gruppo Alpini di Porto Ceresio, con la collaborazione di Valceresio Bike A.S.D. organizza, per domenica 2 ottobre 2022, una cronoscalata non competitiva da Porto Ceresio alla cima del monte Grumello.

La cronoscalata è aperta a e-bike,mtb, podisti e semplici escursionisti attraverso un percorso non molto impegnativo, completamente segnalato e presidiato da volontari e mezzi di soccorso.

Il ritrovo è previsto in piazza Bossi alle ore 8,00 per gli accrediti, consegne pettorali e …una piacevole sorpresa. Le partenze scaglionate dalle ore 8,30 fino alle ore 10,00 fino al raggiungimento dei 200 partecipanti.

Previsto un cronometraggio, un piccolo ristoro in cima al Grumello, e un rientro a Porto Ceresio molto suggestivo attraverso alcuni tratti della Linea Cadorna e sentieri .

Ad attendere i partecipanti, sempre in piazza Bossi, alle ore 12,30 apertura cucina Alpina in allegria.

Per iscrizione (€6,00) contattare via Whatsapp : Francesco 3481919912, Marco 3405603742, Davide 3403641750