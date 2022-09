Dischi in vinile protagonisti ai Giardini Estensi di Varese

Domenica 18 settembre nella tensostruttura dei Giardini Estensi del Comune di Varese si terrà “Varese in vinile“, evento organizzato dall’associazione 33 & 45. A partire dalle 10 fino alle 18 e 30 si potranno ammirare i dischi in vinile di 30 espositori, hobbisti, cultori, collezionisti ed editori che esporranno tonnellate di materiale per ogni palato, con punti di ascolto, oggetti di memorabilia, rarità, merchandise musicale e giradischi sempre accesi. (nella foto il mercato del disco in vinile a Sesto Calende)

L’obiettivo è la promozione della cultura musicale in tutte le forme, supporti, generi e formati, senza alcun limite o confine. Da 6 anni, l’intento di 33 & 45 è proprio quello di riunire il più raffinato collezionista con il semplice curioso e appassionato, il “malato” di vintage e di seconda mano con chi è sempre in cerca di buoni affari e di microsolchi.

L’ingresso è libero. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori. Aggiornamenti sull’evento attraverso le pagine social e dell’associazione. «La musica è insieme una parte di me e una necessità primaria, come l’acqua o come il cibo» (Ray Charles) Evento facebook