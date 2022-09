Incontri letterari all’EcoPlanetario nel Parco Pineta. Si parte con Laura Veroni

Il primo di un ciclo di incontri sarà per il libro “La morte ti presenta il conto”, un nuovo caso per il P.M. Elena Macchi

Quattro chiacchiere con l’autore sotto il cielo stellato dell’EcoPlanetario nell’incantevole atmosfera per godervi al meglio il viaggio letterario. Iniziano giovedì 22 settembre gli incontri letterari al Centro Didattico Scientifico nel Parco Pineta a Tradate. La singolare location che accoglie le presentazioni dei libri sarà il nuovo EcoPlanetario, capace di accogliere circa 40 posti e di poter dare un’atmosfera “sotto le stelle” durante la presentazione. A seguire, per chi lo desidera, è possibile soffermarsi a colloquiare con l’autore nella brezza della notte del Parco Pineta o, in caso di maltempo, ascoltando la pioggia sotto il porticato del Centro didattico.

Si parte quindi alle 21 del 22 settembre con “La morte ti presenta il conto”, un nuovo caso per il P.M. Elena Macchi, nel libro scritto da Laura Veroni. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria a questo link.

IL LIBRO “La morte ti presenta il conto”

La morte ti presenta il conto, un nuovo caso per il P.M. Elena Macchi. Ambientato nell’estate del 2019, il noir si apre con una prefazione degna di un horror. La vittima è Enea Maggi, titolare di una ditta che fabbrica macchinari per la lavorazione della gomma. Il P.M. Elena Macchi indaga sul truce omicidio. A complicare le indagini è il ritrovamento di una seconda vittima, che pare non avere nulla in comune con la prima. A queste morti violente si intrecciano le vicende della vita personale del magistrato, focalizzata intorno alla figura di un compagno e di due genitori anziani, di cui una madre gravemente malata.

L’AUTRICE

Laura Veroni ha esordito come scrittrice di racconti gialli, vincendo il premio di migliore scrittura femminile nel concorso GialloStresa 2013 con il racconto “La Chiesa”. Insegnante di Lettere, ha un blog, Tutti i colori di Laura, e un sito didattico, La prof Veroni e i suoi alunni.

Ha pubblicato:

I Delitti di Varese, Fratelli Frilli Editori 2016

Varese, non aver paura, Fratelli Frilli Editori (Menzione Giallo Garda 4^ edizione) 2017

Il fantasma di Giada, Fratelli Frilli Editori, collana “I Frillini” 2018

Concerto di Morte, Fratelli Frilli Editori 2018

Il ruolo, Autodafé Edizioni 2017

Il passato non muore, Fratelli Frilli Editori 2019

Thanatos, pulsione di morte, Amazon 2020

Il mostro del Verbano, Morellini Editore 2020

1.3 SO CHI SEI, Morellini Editore