La luinese Sarah Maestri a Gallarate per presentare “Stringimi a te”

Mercoledì 5 ottobre, alle 18.30, l’attrice Sarah Maestri chiude il ciclo di presentazioni che anticipano Duemilalibri alla libreria Biblos di Gallarate, presentando il suo romanzo Stringimi a te (edito da Garzanti). A moderare l’incontro sarà la bibliotecaria Sandy Bertuol.

Formatasi come attrice teatrale, ha esordito sul grande schermo nel 2001 con I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati e il ruolo di Alice in Notte prima degli esami l’ha consegnata alla notorietà.

Nel suo nuovo romanzo racconta la storia di come è diventata madre, trattando il delicato tema dell’adozione: la protagonista, Sarah, aveva poche certezze nella vita; una di queste era che non provava il desiderio di avere un figlio. Si sentiva realizzata con il suo lavoro, la sua famiglia e i suoi amici. Fino a quando uno di loro le chiede di ospitare per qualche giorno una bambina che vive in orfanotrofio, venuta in Italia per le vacanze. Con un po’ di incoscienza, Sarah accetta. Ancora non sa che quell’incontro le cambierà la vita.

L’incontro rientra anche nel calendario del mese di ottobre della libreria Biblos dedicato alla lettura e alle presentazioni di libri.