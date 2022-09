Malore fatale nei boschi sopra al lago di Mergozzo per un cercatore di funghi

Intervento nei boschi sopra il lago di Mergozzo per la stazione di soccorso alpino di Ornavasso e il Sagf, della Guardia di finanza .

È stato trovato da un conoscente privo di vita un uomo classe 1965, si presume colpito da un malore. L’uomo infatti questa mattina verso le nove era uscito di casa per cercare funghi nei pressi di Bracchio rassicurando la madre che la avrebbe chiamata ogni mezz’ora. La donna, non ricevendo la chiamata del figlio, ha pregato un amico di cercarlo dove era solito andare, e proprio lì è stato rinvenuto il cadavere. Scattato l’allarme sono prontamente giunti sul posto i volontari della stazione di Ornavasso del soccorso alpino, i soccorritori della guardia di finanza e un’ambulanza medicalizzata che non ha potuto che constatarne il decesso. La salma è stata ricondotta nel vicino paese, ad attenderlo la famiglia.