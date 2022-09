Mostre, eventi e divertimento nel fine settimana di Busto Arsizio

Gli appuntamenti del fine settimana a Busto Arsizio.

Venerdì 30 settembre alle ore 11.30 in sala bandiere Villa Tovaglieri: presentazione della mostra di fiber art “The soft revolution”, evento coordinato e promosso da ArteMorbida Textile Arts Magazine a cura di Barbara Pavan e il patrocinio di IILA, organizzazione italo-latinoamericana. La mostra racconta attraverso il lavoro di diverse generazioni di artisti provenienti da background e origini geografiche differenti la cifra rivoluzionaria del linguaggio della fiber art. Si terrà simultaneamente in quindici Paesi del mondo (Busto è “salone Italia”, l’unica sede in Italia, la sede principale è la città di Miami in Florida). È inserita nelle manifestazioni del 25° Anniversario del WTA World Textile Art e si svolge in occasione del 25esimo anniversario di fondazione del Museo del tessile.

La mostra sarà inaugurata il 9 ottobre alle 17.30 e sarà allestita fino al 20 ottobre.

Sabato 1 ottobre

Il Bibliobus, il furgone attrezzato che porta i libri e i servizi della biblioteca in alcuni luoghi significativi della città, farà tappa per la prima volta al mercato di piazzale Bersaglieri (di fronte alla birreria di Pedavena): alle ore 10 sarà presente la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli per dare il via alle attività di “street book”. Il Bibliobus è una delle numerose iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Reading Busto. Leggere in città, leggere la città” predisposto dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Noi del Tosi, in collaborazione con varie realtà del territorio, e finanziato dal Bando Fondazione Cariplo “Per il libro e la lettura”. Lo scopo è quello di ampliare la base sociale della lettura, favorendo il coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del numero di lettori e di promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa. Il Bibliobus offrirà tutti i servizi della biblioteca: iscrizione, prenotazione, prestito, sarà anche possibile consegnare i libri già letti.

Alle ore 15 sarà inaugurata la Gaming Zone della Biblioteca, uno spazio dedicato ad adolescenti dai 14 ai 19 anni, attrezzato con console nuove di zecca e un lungo elenco di videogiochi per giocare in compagnia. In concomitanza con l’inaugurazione, EduGamers for kids darà il via al Grande Gioco, un percorso di esperienze ludiche e videoludiche che si articolerà fino a Natale, rivolto a squadre di ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni. Le prove del gioco si svolgeranno sia nel mondo fisico, sia nel mondo digitale, testando le differenti abilità dei partecipanti.

Alle ore 15.30 alla Galleria Boragno si svolgerà “Scopri le Botteghe Museo”, incontro con le Botteghe Museo di Busto Arsizio, organizzato da Elisabetta Invernici e Alberto Oliva con il patrocinio dell’Amministrazione comunale: la Gioielleria “Dino Ceccuzzi”, la Coltelleria Collini, la Pasticceria Oscar, la Pasticceria Campi e la Tosi Tessuti. A partire dalle 16.30 è previsto un tour guidato dei negozi.

Alle ore 21.00 al teatro Sociale andrà in scena il primo concerto della rassegna Eventi in Jazz 2022: protagonisti saranno Tullio De Piscopo alla batteria, Dado Moroni al pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso: fatemi sapere se avete necessità di accredito.

Per quanto riguarda domenica 2 ottobre c’è l’iniziativa Nonno Ascoltami – L’ospedale in piazza (in san Giovanni dalle 10 alle 18).

Al museo del tessile da venerdì a domenica si svolgerà la Festa del gruppo Alpini.