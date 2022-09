Oratorio in festa a Casbeno

Due giorni ricchi di iniziative che soddisferanno tutti, grandi e bambini. Sabato 10 e domenica 11 settembre sarà festa all’oratorio di Casbeno a Varese.

Questo il programma delle iniziative:

Sabato 10 settembre, dalle ore 15:00 a dopocena

BAR

Bevande calde e fredde accompagnano gli squisiti dolcetti prodotti dalle Sweet Girls

ANIMAZIONE

Pozzo dei Desideri ricco di sorprese per grandi e piccoli

Gonfiabili per divertenti scivolate

Gioco degli Scacchi per neofiti, principianti ed esperti

ore 18:00

S. Messa vigiliare presieduta da don Federico Papini nel 25° della sua ordinazione

GASTRONOMIA

RistOratorio attivo dalle 18:45 per la cena:

ricco menù anche da asporto – posti a sedere al coperto

Polenta e cinghiale, polenta e zola, zuppa di cereali, fritto misto, grigliata mista, salamelle, patatine, dolci, vino, birra alla spina, bibite, caffetteria.

BALLO

Serata danzante con Geppo & Cinzia

Programma di Domenica 11 settembre, Festa in Oratorio – dal pranzo per tutto il pomeriggio

ore 11:15

S. Messa con benedizione dei canestri

GASTRONOMIA

RistOratorio attivo dalle 12:00 per il pranzo:

ricco menù anche da asporto – posti a sedere al coperto

Polenta e cinghiale, polenta e zola, zuppa di cereali, fritto misto, grigliata mista, salamelle, patatine, dolci, vino, birra alla spina, bibite, caffetteria.

BAR

Bevande calde e fredde accompagnano gli squisiti dolcetti prodotti dalle Sweet Girls

TRADIZIONE

Incanto dei canestri alle ore 14:30

ANIMAZIONE

Pozzo dei Desideri ricco di sorprese per grandi e piccoli

Gonfiabili per divertenti scivolate

Gioco degli Scacchi per neofiti, principianti ed esperti

MUSICA

Karaoke e balli di gruppo con Geppo

ALTRI APPUNTAMENTI:

Lunedì 12 settembre 2022

Santissimo nome di Maria ore 20:30 Rosario,| ore 21:00 S. Messa celebrata da don Emilio Casartelli a suffragio di tutti i defunti dell’anno. E’ sospesa la messa delle 18:00

Lunedì 19 settembre 2022

Ringraziamento al Santuario del Sacro Monte (salita in autonomia) ore 20:30 Rosario | ore 21:00 S. Messa per tutta la Comunità Pastorale