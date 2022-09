Precipita durante un’arrampicata alla palestra di roccia di Bellinzona

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 14 presso la Palestra di Roccia San Paolo, a Bellinzona si è verificato un infortunio.

Una donna di 60 anni del canton Zurigo, stava effettuando un’arrampicata quando, in base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scivolata dalla parete ed è successivamente caduta a terra da un’altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la 60enne ha riportato ferite di media gravità.