Sabato 10 settembre a Cislago, risottata con la Confraternita del Risotto

Sabato 10 settembre, alle ore 19.30 in occasione dell’Open day dello Sport Village di Cislago (via Papa Giovanni XXIII), è in programma una

Risottata con la Confraternita del Risotto

Menù risotto 10 euro

Risotto Bonarda e salsiccia e risotto alla zucca.

100g di risotto in due gusti.

in alternativa, tagliere di salumi e formaggi (8 euro).

Nel menù è compreso un calice di vino o una birra piccola, acqua).