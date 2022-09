A Varese l’esplosivista Danilo Coppe con il suo ultimo libro

Tra gli ultimi lavori quello per la demolizioni di alcune colonne del Ponte Morandi, ma Coppe ha partecipato anche a diverse indagini come quella della Strage di Piazza Fontana a Bologna, la Strage di Piazza della Loggia di Brescia e molte altre

La Sala Morselli della Biblioteca Civica del Comune di Varese ospiterà sabato 24 settembre alle ore 16.00, Danilo Coppe che presenterà il suo ultimo libro “Crimini Esplosivi”. Docente, pubblicista e divulgatore scientifico, geominerario esplosivista con oltre 700 interventi di esplosivistica civile, fondatore e Presidente dell’I.R.E. «Istituto Ricerche Esplosivistiche» Danilo Coppe quale criminalista, svolge tra l’altro, attività di consulenza forense per le Forze di Polizia e per le Procure della Repubblica.

Gli esplosivi vengono usati per scavare gallerie, estrarre minerali, combustibili fossili o materie prime per fare il cemento necessario per costruire edifici robusti, dighe e viadotti. In altri casi vengono utilizzati per scopi criminali: i cosiddetti «bombaroli» fanno ricorso a esplosivi per vandalismo, eccitazione, rivincita, ideologia e a nome di organizzazioni criminali. Danilo Coppe, che ha curato tra le atre cose l’abbattimento controllato delle campate più alte del Ponte Morandi di Genova e ha svolto l’ultima perizia sulla strage di Bologna, in questo libro analizza e descrive gli usi criminali degli esplosivi nei più importanti attentati e crimini della storia umana dai Conquistatores ai giorni nostri, partendo dallo studio di molti documenti ancora inediti.

Un punto di vista tecnico e quindi apolitico, per dare nuova luce a questioni irrisolte anche nella vicenda, tutta italiana, del secolo scorso, e per dare una spiegazione a tanti eventi che hanno funestato la nostra civiltà con una chiave di lettura più comprensibile a tutti. Tra le indagini più note condotte da Coppe troviamo la la Strage di Piazza della Loggia di Brescia, la strage di Bologna, la strage di Udine, mentre nel ruolo di direttore tecnico della Siag si è occupato di demolizioni controllate, tra le quale le campate 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova 28 giugno 2019.

L’incontro vedrà l’intervento del Dirigente del Comune di Varese Emiliano Bezzon, presenzierà il Sindaco Davide Galimberti. Per approfondire e saperne di più di Danilo Coppe è possibile consultare il sito: www.esplosivi.it e www.esplosivistica.it. Per maggiori informazioni riguardo l’evento contattare la Biblioteca Civica del Comune di Varese 0332.255273 – per le prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-dautore-crimini-esplosivi-di-danilo-coppe-410308001277