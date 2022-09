A Varese sale la febbre del Rock&Roll

Il Cavedio Cult in partenariato con il Comune di Varese anche quest’anno organizza “Varese Land of Rock & Roll,” manifestazione nata tre anni fa per sostenere il progetto del promoter Pino Tuscano che chiede il riconoscimento del Rock & Roll come bene immateriale dell’umanità. L’appuntamento è per venerdì 9 settembre alle 18 e 30 a Varese nel Salone di Varese Corsi ( piazza della Motta, 4).

(nella foto il giovane chitarrista Riccardo Marra)

Il fulcro del programma sarà il gruppo di Marco Terminio The Crazy Legs che si esibirà alle 21 e 30. Gli appassionati si troveranno già dalle 18 e 30 per una tavola rotonda libera a tutti, musicisti e amanti della musica leggera e rock, con il bicchiere in mano. «Stiamo raccogliendo le realtà musicali presenti in città e dintorni – dice Laura De Filippo presidente del Cavedio – Il riferimento per noi è sempre il Rock&Roll con tutti i suoi contenuti sociali e culturali, oltre a quelli che hanno rivoluzionato la musica negli anni Cinquanta, ma guardiamo anche all’evoluzione delle nuove realtà varesine. In programma abbiamo infatti una nuova edizione di Arcipelago Rock che dieci anni fa raccolse e presentò 140 gruppi della provincia».

«Per questa serata – continua Laura De Filippo – ci siamo rivolti a Marco Terminio, che cantava, e studiava, Elvis a quindici anni, come faceva Bobby Solo, eletto dal “Movimento d’anca” rappresentante italiano dell’ambizioso progetto».

«Il Rock&Roll – sottolinea Marco Terminio – si rinnova in un giro circolare che è lo stesso dell’energia vitale che muove il mondo nelle sue espressioni più elevate. Nei Crazy Legs siamo lieti di avere acquisito un chitarrista come Riccardo Marra, giovanissimo e bravissimo. Il Rock&Roll non muore mai».

Con Marco Terminio completano i ” Crazy legs and the men in blue cospirancy” le chitarre di Riccardo Marra e Fabio Zambelli, il basso di Carlo Chiaravalli e la batteria di Simone Miotello.

Dice il saggio: «Un mondo senza musica è un mondo senza umanità».